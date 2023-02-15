فيديو..مشاجرة بين فريق كرة قدم أوكراني وآخر روسي داخل فندق تركي

2023/02/15 | 14:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اندلعت مشاجرة بين لاعبي فريق كرة قدم أوكراني وآخر روسي داخل فندق تركي، على ما أفادت وكالة نكستا، الثلاثاء.

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