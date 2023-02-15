2023/02/15 | 14:24 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 15 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: كشف تحقيق نشرته صحيفة الغارديان البريطانية، عن فريق من المتعاقدين التابعين...

ظهرت المقالة الغارديان: فريق اسرائيلي تلاعب بالانتخابات حول العالم أولاً على المسلة.

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