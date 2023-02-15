أحداث شباط.. محافظ المثنى يعلن تعطيل الدوام الرسمي بمناسبة استشهاد الامام الكاظم

2023/02/15 | 14:24 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 15 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: الاربعاء 15 شباط 2023 ديالى تعطل الدوام الرسمي الخميس محافظ المثنى...

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محافظ المثنى يعلن تعطيل الدوام الرسمي بمناسبة استشهاد الامام الكاظم أولاً على المسلة.

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