مصادر امريكية: واشنطن سترسل الى اوكرانيا اسلحة ايرانية مصادرة قبالة سواحل اليمن

2023/02/15 | 14:26 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” نقلا عن مسؤولين أمريكيين مطلعين، بأن الولايات المتحدة تبحث تسليم أوكرانيا أسلحة إيرانية صادرتها قبالة سواحل اليمن.وذكرت الصحيفة أن السفن الحربية الأمريكية صادرت 5000 بندقية آلية، و1.6 مليون طلقة و”عددا محدودا” من الصواريخ المضادة … Readmore

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