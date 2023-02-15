وزير الموارد المائية: سدود العراق آمنة ولا مخاطر من انهيارها بسبب تداعيات زلزال تركيا

2023/02/15 | 14:26 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الموارد المائية العراقي عون ذياب، في مقابلة مع “العربي الجديد” أن سدود المياه بمأمن من تداعيات الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سورية وأنه لا مخاطر من انهيارات تمهد لكوارث وفيضانات، مشيرا في الوقت نفسه إلى إجراءات … Readmore

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