اجتماع استثنائي لمجلس الشيوخ الروسي في 22 فبراير

2023/02/15 | 14:33 - المصدر: قناة التغيير

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موسكو – (رويترز)يعقد مجلس الشيوخ في البرلمان الروسي اجتماعاً استثنائياً في 22 فبراير/ شباط، بحسب ما نقلته وكالة ريا نوفوستي للأنباء عن مُشرع بارز.وقال فياتشيسلاف تيمتشينكو، رئيس لجنة المجلس الاتحادي للوكالة، إن الاجتماع سيركز على إقرار قوانين تتعلق بدمج أربع مناطق في الاتحاد الروسي.وتحركت موسكو العام الماضي لضم أربع مناطق أوكرانية وهي: دونيتسك ولوغانسك وزابوريجيا وخيرسون، وهو تحرك لاقى تنديداً من أغلب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بوصفه غير قانوني.ومن المقرر أن يلقي الرئيس، فلاديمير بوتين، خطابه السنوي أمام اجتماع مشترك لمجلسي البرلمان في 21 فبراير/ شباط.

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