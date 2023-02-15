تلفزيون الناصرية: المحافظ يعلن تعطيل الدوام الرسمي يوم غد بإستثناء الدوائر الأمنية و الصحية و الاقسام الخدمية و المصارف



تلفزيون الناصرية: المحافظ يعلن تعطيل الدوام الرسمي يوم غد بإستثناء الدوائر الأمنية و الصحية و الاقسام الخدمية و المصارف
2023/02/15 | 14:49 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية
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