قيادي في الإطار: القوى السياسية مع عودة نظام

2023/02/15 | 14:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد القيادي في الإطار التنسيقي، كاظم الحمامي، اليوم الاربعاء، أن اغلبية القوى السياسية تدعم العودة الى نظام سانت ليغو في قانون الانتخابات.

وقال الحمامي لـ( بغداد اليوم)، ان "قانون الانتخابات الحالي يشوبه الكثير من السلبيات، لعل ابرزها تحول اعضاء مجلس النواب الى اعضاء مجالس محلية على مستوى اقضية وليس مستوى محافظة ككل، بالإضافة الى أنه كان السبب في تضاءل نسب المشاركة في انتخابات 2021 والتي لم تتجاوز حاجز الـ44% وفق تقارير المفوضية".

وأشار إلى أن "سلبيات القانون الانتخابي الحالي دفعت أغلب القوى السياسية الى دعم العودة الى نظام سانت ليغو مع بعض التحديثات وفق الآراء قبل حسمها"، مؤكدا أن "5 مبررات كانت وراء هذه الخطوة، ابرزها تصحيح سلبيات العملية الانتخابية بما يعطي المزيد من المرونة في رفع نسبة المشاركة".

وتابع القيادي في الإطار التنسيقي، أن "سانت ليغو اذا ما اقر سيجري اختيار مساريين هو 1,7 او 1,9 وهذا ما سيجري الاتفاق عليه بين القوى في مجلس النواب"، مستدركا قوله "لكن بالمحصلة يعتبر تغير قانون الانتخابات ضرورة لتعزيز العملية الانتخابية وتصحيح الاخطاء الماضية".

وفي وقت سابق، قال النائب عن إتلاف دولة القانون، باقر الساعدي لـ "بغداد اليوم"، إن "المعلومات التي تتحدث عن وجود اتفاق سياسي على شكل القانون، بصيغة (سانت ليغو) غير صحيح"، مؤكد أنه "لا يوجد أي اتفاق إزاء ذلك".

وأضاف الساعدي، أن "القوى السياسية ستجري حوارات ومفاوضات حول شكل القانون الانتخابي لمجالس المحافظات، بعد القراءة الأولى لتعديله".

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