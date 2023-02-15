“أوبك+” تخفض إنتاج النفط

2023/02/15 | 15:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ انخفض إنتاج مجموعة “أوبك+” من النفط الخام في شهر يناير 2023، وأظهرت تقديرات لوكالة الطاقة الدولية أن مستوى الإنتاج كان الشهر الماضي دون الحد المسموح بواقع 1.93 مليون برميل يوميا.ووفقا للتقرير الشهري لوكالة الطاقة الدولية فإن إنتاج المجموعة تراجع على أساس شهري بمقدار 160 ألف برميل يوميا إلى 44.29 مليون برميل يوميا […]

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