النزاهـة: السـجن 7 سنـوات لمعاون مدير فرع مصرف الرافدين في الخالدية

2023/02/15 | 15:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاربعاء ،صدور قرار حكمٍ حضوريٍّ بحقِّ معاون مدير فرع مصرف الرافدين في الخالديَّة يقضي بالسجن سبع سنوات؛ لإضرارها المال العام. دائرة تحقيقات الهيئة، وفي معرض حديثها […]

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