العتبة الحسينية المقدسة ترد على برنامج الإعلامي أنور الحمداني

2023/02/15 | 15:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت الأمانة العامة للعتبة الحسينية

المقدسة، الاربعاء، امتلاكها اي لجان

اقتصادية خاصة بها، بل انها انفقت

مليارات الدنانير كخدمات "مدفوعة

الكلفة" على ابناء الشعب العراقي من

خلال الصحة والتعليم، موضحة ان

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