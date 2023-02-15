بتوجيه السوداني.. وصول طائرتين من المساعدات الإنسانية الى تركيا

2023/02/15 | 15:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، وصول طائرتين من المساعدات الإنسانية الى تركيا.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بناءً على توجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وبدعم من رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض وصلت الى مطار غازي عنتاب الدولي في تركيا، طائرتان محملتان بالمساعدات الانسانية تبلغ 40 طناً لكل طائرة مقدمة من قبل هيئة الحشد الشعبي الى الشعب التركي المتضرر جراء الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا".

وأضافت أنه "تحتوي حمولة الطائرتين على مجموعة كبيرة من وسائل التدفئة والمفروشات ومستلزمات السكن المؤقت "الخيام".

وأشارت الى أنه "يأتي هذا في إطار الالتزام العراقي بالتواصل الإنساني مع الشعوب الشقيقة والصديقة، والتضامن مع ضحايا الكارثة الإنسانية".

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