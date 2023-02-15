المحافظات التي قررت تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس

2023/02/15 | 15:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت عدد من المحافظات، اليوم الأربعاء، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس، بمناسبة ذكرى استشهاد الامام الكاظم عليه السلام.

وقررت محافظة بغداد، بحسب بيان لها تلقته (بغداد اليوم): "تعطيل الدوام الرسمي في ديوان المحافظة والدوائر المرتبطة بها، يوم غد الخميس، لإحياء ذكرى استشهاد الامام الكاظم (عليه السلام)".

كما أعلنت محافظات، ديالى والمثنى وذي قار وواسط والديوانية، تعطيل الدوام الرسمي، ليوم غد الخميس بالتزامن مع ذكرى احياء الزيارة الرجبية.

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