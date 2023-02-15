أوكرانيا تتصدى لهجوم روسي على لوغانسك

2023/02/15 | 15:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، إن القوات الأوكرانية تمكنت من صد بعض الهجمات الروسية على منطقة لوغانسك شرق البلاد لكن الموقف هناك لا يزال صعباً.

وقالت روسيا في وقت سابق من، الأربعاء، إن قواتها اخترقت خطين حصينين من خطوط الدفاع الأوكرانية على الجبهة الشرقية وذكرت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الأوكرانية تقهقرت أمام الهجمات الروسية في منطقة لوغانسك.



ولم يذكر مكتب زيلينسكي أي تقهقر للقوات لكنه قال: “الموقف في المنطقة لا يزال صعباً” وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الأوكرانيين تراجعوا في مواجهة الهجمات الروسية في منطقة لوغانسك، رغم أنها لم تقدم تفاصيل.

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