تركيا: اعتقال العشرات بسبب منشورات “استفزازية”

2023/02/15 | 15:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت الشرطة التركية في بيان، أنها بدأت إجراءات قانونية ضد مالكي 293 حساباً على منصات التواصل الاجتماعي بشأن نشر “منشورات استفزازية” يعتقد أنها تهدف إلى إثارة الخوف والذعر.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء، أنه تم اعتقال 78 شخصاً، منهم 20 شخصاً تم اعتقالهم بصفة رسمية.

يشار إلى أن” منظمة نت- بلوكس” المعنية بمراقبة أمن الشبكات وحرية الإنترنت، قد ذكرت الأسبوع الماضي أنه تم حظر موقع “تويتر” على شبكات مختلفة داخل تركيا، واستخدم العديد من الأتراك تويتر في أعقاب الكارثة لحشد المساعدات ومشاركة لقطات مصورة وصور توضح حجم الدمار.

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