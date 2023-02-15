النفط تعلن موعد التوقيع النهائي مع الشركات الفائزة بعقود جولة التراخيص الخامسة

2023/02/15 | 15:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبدالغني، الأربعاء، ان الاسبوع المقبل سيشهد حفل التوقيع النهائي مع الشركات الفائزة بعقود جولة التراخيص الحدودية الخامسة.

وقال عبدالغني في بيان إن "العقود تتضمن تطوير (6 ) حقول ورقع استكشافية وهي:

اولاً : (استكشاف وتطوير وإنتاج الرقعة الاستكشافية (نفط خانة) في محافظة ديالى، وتمت إحالته الى شركة (جيو جيد) الصينية.

ثانياً: تطوير وإنتاج حقل (الحويزة) النفطي في محافظة ميسان، وتمت إحالته الى شركة (جيو جيد) الصينية أيضا.

ثالثاً: تطوير وإنتاج حقل (السندباد) النفطي في محافظة البصرة وتمت إحالته الى شركة (يو أي جي) الصينية.

رابعاً: تطوير وإنتاج حقول (كلابات - قمر ) في محافظة ديالى، وتمت إحالته الى شركة (نفط الهلال) الإماراتية.

خامساً: تطوير وإنتاج حقول (الخشم الاحمر-انجانة) في محافظة ديالى، وتمت إحالته الى شركة (نفط الهلال) الإماراتية.

سادساً: استكشاف وتطوير وإنتاج الرقعة الاستكشافية (خضر الماء ) في محافظة البصرة، وتمت إحالته الى شركة (نفط الهلال) الإماراتية".

واشار الى "اهمية التوقيع النهائي والتعجيل بتفعيل العقود من اجل مباشرة الشركات الفائزة باعمال تطوير الحقول والرقع الاستكشافية الحدودية، بعد مصادقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في السابع من شباط 2023، على توصية المجلس الوزاري للطاقة (23015 ط لسنة 2023) التي نصّ على "المضيّ بتوقيع عقود جولة التراخيص الخاصة بالرقع والحقول الحدودية (الجولة الخامسة) توقيعاً نهائياً وتفعيلها، لمضي فترة طويلة جداً على إحالتها".

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