مكافحة الإرهاب يعلن أسماء ومناصب قتلى داعش في عملية وادي الشاي

2023/02/15 | 15:48 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم الأربعاء، أسماء ومناصب قتلى داعش في عملية وادي الشاي الأخيرة بمحافظة كركوك.

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