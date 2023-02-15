فنان يرسم أكبر جدارية لمؤسس السعودية على ارتفاع 120 مترا

2023/02/15 | 15:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على أحد الأبراج الواقعة على طريق الملك فهد بالعاصمة الرياض، قام محمد العمار، وهو سوري من مواليد السعودية، برسم أكبر لوحة جدارية للملك السعودي المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود.

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