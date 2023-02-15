محافظ بغداد: أغلب الخطط الموضوعة ضمن موازنة 2023 ستستهدف المناطق الفقيرة

2023/02/15 | 16:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

كشف محافظ بغداد محمد جابر العطا، الأربعاء، عن خطة كبيرة لتأهيل أطراف العاصمة، فيما دعا إلى ضرورة شمول المناطق المنكوبة بصندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية.

وقال العطا، إن "المحافظة لديها خطة كبيرة لتأهيل الأقضية والنواحي والقرى المرتبطة بها"، مبيناً، أن "أغلب الخطط الموضوعة للمحافظة ضمن موازنة 2023 ستستهدف المناطق الفقيرة وستكون لها الأولوية في تقديم الخدمات".

ودعا العطا إلى "شمول المناطق المنكوبة في أطراف العاصمة ضمت صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية"، لافتاً إلى أن "أولويات المحافظة ستركز على القطاع التربوي والبنى التحتية الخاصة بالمياه الصالحة للشرب، ومياه الصرف الصحي، والطرق المؤدية للمناطق السكانية الكبيرة، إضافة إلى الاهتمام بقطاع الكهرباء والقطعات الأخرى كبناء دور رعاية الأيتام".

وأضاف ،أن "المحافظة لديها خطة لدعم القطاع الصحي من خلال تأهيل المستشفيات في قاطعي الكرخ والرصافة ؛ لأن تلك المستشفيات أصبحت قديمة"، موضحاً، أن "المستشفيات يجب أن تخضع إلى صيانة مستمرة كونها مرتبطة بالوضع الصحي للمواطن العراقي".

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