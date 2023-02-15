2023/02/15 | 16:35 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: gAGHlud1qh4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الناشط السياسي عمار سرحان: لا وجود لعقوبة تخص المحتوى الهابط في القانون العراقي) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الناشط السياسي عمار سرحان: لا وجود لعقوبة تخص المحتوى الهابط في القانون العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).