رئيسة الوزراء الاسكتلندية تعلن استقالتها بشكل مفاجئ

2023/02/15 | 16:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ادنبره – أ ف ب

أعلنت رئيسة الوزراء الاسكتلندية نيكولا ستورجون، الأربعاء، استقالتها بشكل مفاجئ، مشيرة إلى إجراء انتخابات لاستبدالها كقائدة للحزب الوطني الاسكتلندي.

ورغم استبعادها، قبل أقلّ من شهر احتمال استقالتها، قالت الأربعاء: «في عقلي وفي قلبي أعلم أن الوقت قد حان الآن للاستقالة».

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