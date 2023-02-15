2023/02/15 | 16:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، أن برشلونة كان قريبا من التعاقد مع نجم مانشستر يونايتد "راشفورد" قبل 3 أعوام.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة أراد ضم بديل للويس سواريز، بين نهاية 2018 وبداية 2019، وكان ماركوس راشفورد على بعد موسم ونصف من نهاية عقده.

وأضافت الصحيفة، أن البارسا كان يبحث عن لاعب مميز كرأس حربة وجناح، وهو ما توفر في النجم الإنجليزي.

وتلقى برشلونة وقتها معلومات تفيد بأن راشفورد غير متحمس لتجديد تعاقده مع ناديه، وبالتالي من الممكن بيعه في صيف 2019.

وبالفعل تواصل برشلونة، مع ممثلي اللاعب وعرض عليهم ضمه للفريق الكتالوني، وبالفعل عقدوا أكثر من 3 اجتماعات في كتالونيا.

ووقتها استبعد برشلونة التعاقد مع الصربي لوكا يوفيتش، الذي انتقل بعدها لريال مدريد.

إلا أن راشفورد بحسب الصحيفة، لم يتخيل أنه سيغادر أولد ترافورد وهو في سن ال21 عاما، وساورته شكوك حول ما إذا كان سيتكيف مع نوع مختلف من كرة القدم، وغرفة ملابس مليئة بالنجوم وثقافة ولغة جديدتين، ليقرر بعدها التجديد ليونايتد.

ويعتبر راشفورد (25 عاما) أبرز لاعب في صفوف مانشستر يونايتد حاليا، حيث يتوهج بشدة تحت قيادة المدرب الهولندي إريك تين هاج.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشكوك تمنع نجم يونايتد "راشفورد" من الانضمام لبرشلونة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشكوك تمنع نجم يونايتد "راشفورد" من الانضمام لبرشلونة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).