مكافحة الارهاب يكشف اسماء قتلى داعش في عملية وادي الشاي بكركوك (صور)

2023/02/15 | 16:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن جهاز مكافحة الارهاب، اليوم الاربعاء، اسماء قتلى عناصر تنظيم داعش خلال العملية الأمنية في وادي الشاي بمحافظة كركوك.

وذكر الجهاز، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "لا مأوى لعناصر داعش داخل الأراضي العراقية".

وجاء بحسب البيان، أسماء قتلى التنظيم، كما موضح أدناه:

1.حمود ابراهيم احمد عبد الله الجبوري " ابو جعفر "يشغل منصب شرعي عام ( كركوك)

2.اركان عز الدين حسين محمد الچاچاني " ابو حارث أو ابو هاجر " عسكري قاطع الدبس

3.محمد خلف محمد سحل الجبوري امر مفرزة عسكرية

وأعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم أمس الثلاثاء، تفاصيل اشتباكات كركوك.

وذكرت الخلية، في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة وبعمل امني وفني مشترك تمكنت قطعاتنا البطلة وبعملية نوعية من قتل ثلاثة إرهابيين في وادي الشاي قاطع كركوك، وبعد متابعة ميدانية متواصله لاكثر من ثلاث ايام وبكمين ناجح".

وأضافت أن "القطعات الأمنية ستطارد جميع مفارز وعناصر داعش الخائبة المهزومة وتقتص منهم اينما كانوا".

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