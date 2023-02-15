ريم سميرات...أول امرأة تصمم السيارات في الأردن

2023/02/15 | 16:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كانت السيارة الصغيرة التي أهداها إياها والدها، عندما كان عمرها 6 سنوات، كفيلة بأن تجعل الأردنية ريم سميرات تعشق السيارات، ما دفعها لدراسة هذا الاختصاص وتصميم أول سيارة لها في مشروع تخرجها من الجامعة.لكن الطريق إلى حُلمها لم يكن سهلاً أبداً، حتى أصبحت أخيرًا أول امرأة عربية تعمل في صناعة السيارات.

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