هولندا ستحاكم امرأة على عضويتها في الدولة الإسلامية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية لاستعبادها امرأة إيزيدية

2023/02/15 | 16:51 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – هولندا أعلن الادعاء العام في هولندا يوم الجمعة عزمه محاكمة امرأة هولندية، انضمت إلى تنظيم الدولة الإسلامية، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية من خلال استعباد امرأة إيزيدية في سوريا في 2015.وستُحاكم المرأة، التي قالت وسائل الإعلام المحلية إن اسمها حسناء عرب، أيضا بسبب عضويتها بمنظمة إرهابية بالإضافة إلى 11 امرأة أُعدن …

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