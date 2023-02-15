المجلس الأعلى الإسلامي: نتائج مفاوضات الوفد العراقي بواشنطن ستؤثر ايجاباً على سعر الصرف

2023/02/15 | 17:05 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وصف المتحدث باسم المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، علي الدفاعي، اليوم الاربعاء، نتائج مفاوضات الوفد العراقي في واشنطن بالايجابية فيما بين انها كانت في مصلحة وضع العراق واستقرار السوق المالي وضبط المسارات الصحيحة والقانونية للبنك المركزي العراقي.وقال الدفاعي في حديث صحفي، تابعته ايرث نيوز، أن “نتائج مفاوضات الوفد العراقي في واشنطن إيجابية جداً، […]

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