الإطاحة بأربعة إرهابيين في الانبار وسامراء

2023/02/15 | 17:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الإطاحة بأربعة إرهابيين في الأنبار وسامراء.

وذكر بيان لإعلام المديرية تلقته (بغداد اليوم)، أنه "وبعمليات استباقية وجهود متميزة لقسم وشعبتي (استخبارات وأمن) قيادة عمليات سامراء والفرقة الخامسة والعاشرة وبالتعاون مع استخبارات وقوة من ألوية تلك القيادات تم نصب كمائن محكمة في مناطق متفرقة من المحافظتين".

وأشار الى ان الكمائن "أسفرت عن إلقاء القبض على أربعة إرهابيين مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة (4 إرهاب) في قضاء الرمادي وسامراء وتكريت والرطبة فيما جرى تسليمهم إلى جهات الطلب أصولياً".

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