2023/02/15 | 17:21 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكهرباء تدخل خط رميلة- قرنة بطاقة نقل 1000 ميغاواط للخدمة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/02/15 | 17:21.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكهرباء تدخل خط رميلة- قرنة بطاقة نقل 1000 ميغاواط للخدمة) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكهرباء تدخل خط رميلة- قرنة بطاقة نقل 1000 ميغاواط للخدمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).