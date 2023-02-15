محافظة عراقية جديدة تعطل الدوام الرسمي غداً الخميس

2023/02/15 | 17:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه محافظ ديالى، مثنى التميمي، اليوم

الأربعاء، بتعطيل الدوام الرسمي في

عموم المحافظة باستثناء الدوائر

الخدمية، ليوم غد الخميس.

وذكر اعلام المحافظة في بيان تلقته

وكالة نون الخبرية، أن "التميمي وجه

بتع

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