محافظ بغداد يوجه بتعطيل الدوام الرسمي ليوم غدٍ الخميس

2023/02/15 | 17:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن محافظ بغداد، محمد جابر العطا،

اليوم الأربعاء، تعطيل الدوام الرسمي

في ديوان العاصمة والدوائر المرتبطة

بها يوم غداً الخميس.

وقال المحافظ في بيان، أنه "تقرر تعطيل

الدوام الرسمي في ديوان المحافظة

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