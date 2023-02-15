منظمة العفو تعلق على منح السعودية شرف استضافة كأس العالم للأندية

2023/02/15 | 17:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقدت منظمة العفو الدولية، الأربعاء، قرار اتحاد الكرة العالمي (فيفا) منح السعودية، شرف تنظيم كأس العالم للأندية لكرة القدم، المقررة نهاية السنة الجارية، بسبب سجل المملكة في مجال حقوق الإنسان.

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