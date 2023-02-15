2023/02/15 | 17:45 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 15 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: حدد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، إجمالي الدين العام...

ظهرت المقالة المستشار مظهر صالح: إجمالي الدين العام للعراق 76 مليار دولار أولاً على المسلة.

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