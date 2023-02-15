2023/02/15 | 17:45 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 15 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، صدور أمر قبض وتحر بحق وزير النقل...

ظهرت المقالة وزير النقل الأسبق يمنح بناية شركة الموانئ العراقية لمحافظة البصرة دون عقد قانوني أولاً على المسلة.

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