2023/02/15 | 17:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع، اليوم الاربعاء، الإطاحة بأربعة إرهابيين في الأنبار وسامراء.وذكر بيان للمديرية، تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ أنه ” تم نصب كمائن محكمة في مناطق متفرقة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على 4 إرهابيين بمحافظتين المركز الخبري الوطني.

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