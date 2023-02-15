2023/02/15 | 17:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني شدد رئيس هيئة المنافذ الحدودية اللواء عمر الوائلي، اليوم الاربعاء، بتكثيف عمليات التفتيش لكافة الاشخاص والامتعة والشاحنات والبضائع لمنع اي عمليات تهريب لعملات ماليه او مخدرات او اي مواد ممنوعة في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص للحد من عمليات التهريب..



الوائلي يشدد بتكثيف التفتيش بمنفذ زرباطية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (للحد من عمليات التهريب.. الوائلي يشدد بتكثيف التفتيش بمنفذ زرباطية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (للحد من عمليات التهريب.. الوائلي يشدد بتكثيف التفتيش بمنفذ زرباطية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).