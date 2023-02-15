"أحدث صوتًا لا يصدق".. زلزال تركيا شق الأرض وقسم بستان زيتون إلى نصفين

2023/02/15 | 18:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قسّم الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا الأسبوع الماضي، بستان زيتون أخضر إلى قسمين، مما أدى إلى إنشاء وادٍ بطول 984 قدمًا (حوالي 300 متر) يقسم المنطقة الآن.

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