2023/02/15 | 18:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت مديرية المرور العامة، اليوم الأربعاء، توضيحاً بشأن تسجيل صوتي نسب لمديرها اللواء طارق اسماعيل بشأن الغرامات المرورية.

وقال مدير العلاقات في المديرية، العميد زياد القيسي، في تصريح للوكالة الرسمية إن” المقطع الصوتي الذي تم تسريبه بوسائل التواصل الاجتماعي ونسب إلى مدير مديرية المرور العامة اللواء طارق إسماعيل، يعود لأحد الضباط في سيطرة المرور، وليس صوت المدير العام، كما أن الصورة التي تم إرفاقها بالتسجيل هي لمدير مرور بغداد الكرخ”، مبيناً، أن” المقطع الصوتي اجتزئ من توجيه سابق لمدير المرور العامة اللواء طارق إسماعيل، حول تشديد تطبيق القانون ومحاسبة أي ضابط يتقاعس عن عمله في ضبط سير المرور وتطبيق القانون”.وأوضح، أن” مديرية المرور ليست المسؤولة عن إصدار القوانين، لأن القوانين تشرع من الدولة العراقية ويشرف على تطبيقها المدير العام ومديرو المرور في المحافظات”.وأضاف، أن” هناك حملة ممنهجة لاستهداف ضباط مديرية المرور، لذلك فإن على وسائل الإعلام التحلي بالمهنية والتأكد من مصادر الخبر قبل نشره بصورة غير صحيحة”.

التالي

منذ ساعة واحدة

مرصد ينتقد حملة مكافحة “المحتوى الهابط” ويخشى استخدامها للتصفيات السياسية

منذ ساعتين

النزاهة: أمر قبض وتحر لوزير النقل الأسبق لارتكابه ما يخالف واجباته الوظيفية

منذ 5 ساعات

البيئة: حجم النفايات يومياً يصل إلى 20 مليون طن في عموم العراق

منذ 5 ساعات

ديالى تعطل الدوام الرسمي غداً

منذ 6 ساعات

محافظ بغداد يوجه بتعطيل الدوام الرسمي غداً

منذ 6 ساعات

محافظة المثنى تعطل الدوام غدا

منذ 7 ساعات

الهجرة تسجل اندماج 1276 عائلة نازحة وعودة 9786 عائلة في كربلاء

منذ 7 ساعات

البنك المركزي يعوض المصارف وشركات الصيرفة التي اشترت الدولار على 1460 ديناراً (وثيقة)

منذ 8 ساعات

حقيقة وجود علاج تسبب بوفاة الأطفال في العراق

منذ 8 ساعات

تعرف على حالة الطقس في العراق

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرور العامة تصدر توضيحاً حول تسجيل صوتي يتعلق بالغرامات المرورية) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرور العامة تصدر توضيحاً حول تسجيل صوتي يتعلق بالغرامات المرورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).