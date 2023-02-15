لجنة نيابية تطالب بإيقاف إجراءات إحالة عقود نقل نفط خام حقل القيارة في نينوى

2023/02/15 | 18:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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طالب رئيس لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية، هيبت الحلبوسي، وزارة النفط لإيقاف إجراءات إحالة عقود نقل نفط خام حقل القيارة في محافظة نينوى.

وأشار النائب الحلبوسي في بيان صحفي، إلى أن المعلومات الواردة تفيد بوجود شبهات فساد مالي وآلية غير قانونية بعملية إحالة عقود نقل (بري، بحري، خزن) لنقل خام حقل القيارة التابع لشركة نفط الشمال .

واكد على ضرورة إيقاف إجراءات الإحالة وعدم العمل بهذه الآلية مستقبلًا، ودراسة الموضوع بشكل مهني ونزيه واعتماد آلية المنافسة والإعلان من قبل شركة نفط الشمال لضمان الحصول على أفضل الأسعار .

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