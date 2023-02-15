بعد مرور أسبوعين على اختطافه.. إطلاق سراح الناشط البيئي جاسم الأسدي- عاجل

2023/02/15 | 18:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشف مصدر مطلع، مساء اليوم الأربعاء، عن اطلاق سراح الناشط البيئي جاسم الأسدي بعد مرور أسبوعين على اختطافه من قبل مسلحين مجهولين.

وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لـ"بغداد اليوم"، ان "الناشط البيئي جاسم الأسدي تم اطلاق سراحه بعد اختطافه من قبل مسلحين مجهولين بعد مرور أسبوعين".

وبين أنه "حالياً لدى الجهات الأمنية المختصة، وتعمل على اعادته لمنزله خلال الساعات القليلة المقبلة، دون كشف مزيد من التفاصيل".

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