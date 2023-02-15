2023/02/15 | 18:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة التخطيط، أن المجلس الأعلى للسكّان أقر الوثيقة الوطنية للسياسات السكانية.

وذكر بيان للوزارة، تلقته (بغداد اليوم)، أن :"رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اليوم الأربعاء، اجتماعاً للمجلس الأعلى للسكّان، تم خلاله إقرار الوثيقة الوطنية للسياسات السكّانية المحدّثة، المقدّمة من المجلس الوزاري للتنمية البشرية".

وحضر الاجتماع وفقاً للبيان "نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط محمد علي تميم، ورئيس الجهاز المركزي للاحصاء ضياء عواد كاظم، ومدير عام دائرة التنمية البشرية، مها عبدالكريم الراوي".

وأشارت وزارة التخطيط، الى، ان "الوثيقة الوطنية للسياسات السكاّنية المحدّثة، تم اعدادها من قبل وزارة التخطيط، اذ قام فريق متخصص بعملية تحديثها وفقا للمتغيرات التي شهدها العراق خلال السنوات الماضية".

وأضافت "تتضمن الوثيقة رؤى تنموية تستهدف وضع قضايا السكان على قمة أولويات التنمية في العراق، وتحديد المبادئ والاهداف التي تتبناها الدولة للتأثير على الوضع السكاني والمتغيرات السكانية، في ظل سعي الحكومة العراقية إلى رسم السياسات الهادفة إلى تحقيق التنمية الشاملة في جميع القطاعات ومنها قطاع التنمية البشرية ولاسيما التنمية الإجتماعية وتحقيق الرفاه للسكان، الذي استدعى إعداد وتحديث الوثيقة الوطنية للسياسات السكانية في العراق".

وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني شدد خلال ترؤسه، اليوم الأربعاء، اجتماعاً للمجلس الأعلى للسكّان "على ضرورة بذل أقصى الجهود من أجل إجراء التعداد السكاني التنموي خلال هذا العام".

ووجه السوداني "بتهيئة كل الإمكانات والمتطلبات البشرية والفنية والمالية واللوجستية المطلوبة لإنجاز هذا التعداد" مشيراً إلى، أن "الحكومة تعوّل على أهمية إجراء التعداد في تنفيذ السياسات الحكومية وتحقيق أهداف البرنامج الحكومي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المجلس الأعلى للسكان يقر الوثيقة الوطنية للسياسات السكانية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المجلس الأعلى للسكان يقر الوثيقة الوطنية للسياسات السكانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).