قافلة العتبة الحسينية للاغاثة تصل سوريا.. مضيف الامام الحسين (ع) يباشر بتوزيع السلال الغذائية و(15000) وجبة طعام يوميا

2023/02/15 | 18:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت العتبة الحسينية المقدسة،

الاربعاء، عن وصول مئات العجلات

والآليات المحملة بالمساعدات

الإنسانية والطبية والغذائية إلى

محافظة اللاذقية السورية، للمباشرة

بتقديم المساعدات والدعم الطبي

للمتضررين جراء

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