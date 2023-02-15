قناة فرنسية توقف مقدم برامج من أصل مغربي وسط فضيحة معلومات مضللة

2023/02/15 | 18:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوقفت القناة الإخبارية الفرنسية "بي أف أم تي في" مذيعها الشهير، رشيد مباركي، وهو من أصول مغربية، على خلفية تحقيق في الارتباط بمشروع للتضليل الإعلامي تديره شركة إسرائيلية تطلق على نفسها اسم "فريق خورخي" (Team Jorge)

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