2023/02/15 | 18:41 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 15 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: ارتفع الدولار، الأربعاء، في أعقاب بيانات أظهرت ارتفاع التضخم في الولايات...

ظهرت المقالة بيانات التضخم الأميركية تدفع العملة الخضراء للارتفاع أولاً على المسلة.

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