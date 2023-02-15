2023/02/15 | 18:43 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم في زيورخ تأهل منتخبات الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، التي تشترك دولها في استضافة بطولة كأس العالم 2026، للمشاركة في نهائيات البطولة بشكل تلقائي.إلى جانب المقاعد الثلاثة لمنتخبات البلدان المضيفة، ستحسم التصفيات ثلاثة مقاعد أخرى لدول اتحاد كونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي) في البطولة التي سيتم زيادة عدد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تعرف على أول ثلاث منتخبات مؤهلة لكأس العالم 2026 شبكة القيقب الدولية.

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