وزير التعليم: كلية طب الزهراء في جامعة البصرة تمثل اضافة مهمة للتعليم الطبي

2023/02/15 | 18:45 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تفقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نعيم العبودي، اليوم الاربعاء، كلية الطب الزهراء في جامعة البصرة وافتتح مختبر المهارات ومجمع قاعاتها الدراسية الجديد.وذكر بيان للوزارة وتلقته ايرث نيوز، “لدى اطلاع الوزير على الكلية وأقسامها العلمية الثمانية المتمثلة بالجراحة والطب الباطني والتشريح وعلم الأحياء الدقيقة وعلم وظائف الأعضاء والكيمياء الحيوية وطب الأسرة والمجتمع وطب […]

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