2023/02/15 | 19:05 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: V951566Dh08

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العاصمة تستقبل قوافل الزائرين لاداء شعائر زيارة الامام الكاظم عليه السلام |مراسل الرشيد - مصطفى لطيف) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. العاصمة تستقبل قوافل الزائرين لاداء شعائر زيارة الامام الكاظم عليه السلام |مراسل الرشيد - مصطفى لطيف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).