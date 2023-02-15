2023/02/15 | 19:10 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: IiQq1YTCCj0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. البصرة.. البحري يتطلع للمنافسة على صدارة المجموعة الثانية) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. البصرة.. البحري يتطلع للمنافسة على صدارة المجموعة الثانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).