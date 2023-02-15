مجلس الخدمة: الانتهاء من المصادقة على الدرجات الحاكمة الأسبوع المقبل

2023/02/15 | 19:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد رئيس مجلس الخدمة الاتحادي محمود التميمي، الأربعاء، الانتهاء من ملف تسمية المشمولين بالدرجات الحاكمة و43 ألف درجة لحملة الشهادات العليا والأوائل قريباً.

وقال التميمي في تصريح تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "موضوع الدرجات الحاكمة لكل وزارة بالتخصص المطلوب يحتاج لمزيد من الوقت قبل المصادقة عليه وحدث تأخر بسبب الحاجة للمزيد من التحليل لتلافي أية إشكاليات إدارية قد تضر بمن سيحصلون على هذه الوظائف".

وأضاف، أن "الفرق في الدرجات قياساً بعدد المتقدمين أجبرنا على إعادة هيكلة الدرجات الوظيفية وخلال الأسبوع المقبل سيتم الانتهاء من المصادقة".

وحول ملف 43 ألف درجة المتبقية للأوائل وحملة الشهادات، بين التميمي أن "العبء الأكبر في هذا الملف ينتظر انقضاء المصادقة على الدرجات الحاكمة وبعدها بـ( 3-4) أيام سيتم إجراء قرعة عشوائية ويصادق على الفائزين وبذلك ننهي ملف هذه الدرجات أيضاً".

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