السوداني يوجّه بفتح الشارع الرابط بين منطقة العلاوي والجسر المعلق امام الزائرين

2023/02/15 | 19:13 - المصدر: بغداد اليوم

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وجه القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، بفتح الشارع الرابط بين منطقة العلاوي والجسر المعلق أمام الزائرين المتوجهين صوب مدينة الكاظمية..



يتبع

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