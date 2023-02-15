بقي الأب وحيداً.. حريق يفجع أسرة في البصرة

2023/02/15 | 19:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- البصرة

أفاد مواطن بوفاة امرأة من أقربائه وأطفالها الثلاثة، الأربعاء، جراء تماس كهربائي في أحد غرف المنزل الخاص بهم في قضاء القرنة شمال محافظة البصرة.

وروى أبن عم الضحية وهو علي ستار المالكي لـ (بغداد اليوم) تفاصيل الحادث"، مبينا، ان "أبنة عمه وأطفالها الثلاثة (بنتان وولد) كانوا نائمين في أحد غرف منزلهم لكن تماساً كهربائياً في أحدى نقاط الكهرباء في الغرفة تسبب بإشتعال النيران بالستائر، وبعد ان انطفأت النيران وحدها بدأ ذوبان أسلاك الكهرباء في الغرفة ما أدى إلى انتشار الدخان فيها ما تسبب بوفاة المرأة وأبنائها الثلاث".

وبين، ان "الأطفال تبلغ أعمارهم من 8 سنوات الى 3 سنوات ونصف".

وأوضح المالكي، ان "عائلة كاملة لقت حتفها بحريق بسيط في المنزل ولم يبق الإ رب الأسرة على قيد الحياة الذي كان نائماً في غرفة أخرى أثناء وقوع الحادث".

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